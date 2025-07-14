LGS tercih robotu ve kılavuzu 2025! Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

MEB tarafından yayımlanan "Lgs tercih robotu ve kılavuzu 2025", öğrencilere doğru ve bilinçli tercih yapmaları konusunda yol gösterici oluyor. Lise adayları, kendi yüzdelik dilimlerine uygun okul seçeneklerini bu kılavuz üzerinden değerlendirerek en doğru tercih listesini oluşturabiliyor. Peki, Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte detaylar...

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih kılavuzunu resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Kılavuzda, merkezi yerleştirme kapsamındaki tüm okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları ve okul türlerine göre detaylı bilgiler yer alıyor. Öğrenciler bu bilgiler ışığında tercihlerini "e-Okul" sistemi üzerinden yapabilecek.

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Tercih robotu, özellikle Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi gibi yoğun talep gören okul türleri için detaylı filtreleme imkanı sunuyor.

Taban puanlar ve yüzdelik dilimler okuldan okula değişiklik gösteriyor. Örneğin; büyükşehirlerdeki Fen liseleri yüksek puanla öğrenci alırken, bazı İmam Hatip liseleri daha düşük yüzdelik dilimlerde öğrenci kabul edebiliyor. Bu nedenle adayların sadece puana değil, yüzdelik dilime göre tercih yapmaları öneriliyor.