LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2021 LGS soruları ve cevapları yayımlandı!

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavının soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'ten ulaşılabilir hale geldi. İşte, LGS soruları ve cevapları... LGS soru kitapçığı verilecek mi? sorusu yanıt buldu.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2021 LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihi itibari ile tamamlandı. Yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi sona erdi. Yurt genelinde korona tedbirleri kapsamında uygulanan sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. İşte2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ve 2021 LGS soruları ve cevapları...

2021 LGS SORULARI VE CEVAPLARI

Sınav bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. 2021 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları Milli Eğitim Bakanlığı ve yayımlandı.