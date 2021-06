LGS sınavı saat kaçta başlıyor 2021? LGS sınavı kaç dakika? LGS sınav tarihi detayları...

Lise hayatına hayalini kurdukları okulda devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci için LGS 6 Haziran tarihinde yapılacak. LGS sınav yerleri e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve meb.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. LGS birinci oturum 75 dakika, LGS ikinci oturum 80 dakika sürecek. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlıyor 2021? LGS sınavı kaç dakika? LGS sınav tarihi detayları...

LGS sınav giriş belgesi için meraklı arayış başladı. En çok merak edilenler arasında LGS 2021 ne zaman, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sonuçlar ne zaman açıklanır? soruları yer alıyor.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021?

LGS sınavı 2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS NE ZAMAN 2021?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LGS sınavında hangi derslerden kaç soru çıkacak?

Sözel Alan'da Türkçe'de 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'te 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 10, Yabancı Dil'de 10 olmak üzere 50 soru yöneltilecek. Sayısal Alan'da ise Matematik'ten 20, Fen Bilimleri'nden 20 olmak üzere 40 soru yer alacak.

2021 LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Bakan Selçuk görselle ile LGS'ye ilişkin sorulara yanıt verdi. Sınavda maske takacak mıyım? LGS'de maske takmak zorunlu mu? sorusuna Selçuk şöyle yanıt verdi: Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda ve sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

1 milyonun üzerinde kişi sınavda ter dökecek

Geçen yıl, 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS'ye bu yıl da 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor.

Koronavirüs testi pozitif öğrenciler sınava giremeyecek mi?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir.