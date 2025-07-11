LGS saat kaçta açıklanacak?

LGS saat kaçta açıklanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, detayları açıkladı. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak?

LGS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

LGS saat kaçta açıklanacak?

2025 LGS açıklanma saati: 11 Temmuz Cuma saat: 10.00

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA BU YIL KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
LGS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt

Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti'den dikkat çeken yanıt
Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı

Duruşmada arbede çıktı, polise yumruk atmaya kalktı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma sürecinde 3 kategori var

İşte silah bırakma sürecinin detayları! Tarihi tören öncesi açıkladı
Fenerbahçe'de transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten sert veda: Artık hiçbir bağım kalmadı

İmparator resti çekti! Birlikte yürüdüğü iki isme kapıyı gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.