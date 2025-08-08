LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nakil sonuçlarına nasıl bakılır?

Güncelleme:
LGS nakil sonuçları 2025 bugün öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanan 1. nakil sonuçları, öğrencilerin e-Okul üzerinden sorgulayabileceği şekilde erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre LGS nakil sonuçları her iki nakil dönemi sonunda ilan ediliyor. 1. nakil süreci tamamlandı ve sonuçlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden (VBS) T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile görüntülenebiliyor. Peki, 2025 LGS nakil sonuçları açıklandı mı, nakil sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, e-Okul VBS üzerinden öğrenci ve veliler tarafından sorgulanabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileri yeterlidir.

LGS NAKİL TAKVİMİ

LGS nakil sonuçları ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi, nakil isteğinin kabul edilip edilmediği ve varsa boş kontenjanlar görüntülenebiliyor.

2025 LGS nakil takvimi şu şekilde:

1. Nakil Başvurusu: 4–6 Ağustos 2025

1. Nakil Sonuçları: 8 Ağustos 2025

2. Nakil Başvurusu: 8–12 Ağustos 2025

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2025

Yerleşemeyenler için Komisyon Yerleştirmeleri: 15–22 Ağustos 2025

LGS NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem
