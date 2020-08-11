LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2. tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS nakil başvuru şartları nelerdir?
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LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2. tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS nakil başvuru şartları nelerdir?

Açıklanan LGS sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler için 2. şans olan lise boş kontenjan tercihleri hakkı var. E-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2. tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS nakil başvuru şartları nelerdir?
11.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:28

LGS tercih sonuçlarına göre, boş kontenjanları ile LGS 2. tercihler yapılabilir. Peki, LGS 2. tercih veya diğer adıyla 1. Nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN? LGS 2. TERCİHLERNE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından LGS tercih sonuçları dün açıklandı. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS 2. tercihleri beklemekte.Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak. 1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2. tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS nakil başvuru şartları nelerdir?

LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

Liselere Geçiş Sistemi (lgs) kapsamında ter4cih sonuçları dün itibari ile açıklandı. Yerleşemeyen öğrenciler "e-okul.meb.gov.tr" dresinden boş kontenjanların taban ve tavan puanları görebilir. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2020 LGS 2. TERCİH BOŞ KONTENJAN İÇİN TIKLAYINIZ

LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS 2. tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? LGS nakil başvuru şartları nelerdir?

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