LGS iptal mi edilecek 2025? LGS yeniden mi yapılacak?

İddiaya göre, sınav salonunda yanlış soru kitapçığı dağıtımı yapıldı. Peki, bu gelişmelerin ardından LGS iptal mi olacak, yeniden mi yapılacak? İşte detaylar…

SINAVDA YAŞANAN KARIŞIKLIK NEYDİ?

Pazar günü gerçekleştirilen LGS sınavında, Şahinler Anadolu Lisesi'ndeki 01 No'lu salonda gözetmenlerin yanlış kitapçık dağıttığı öne sürüldü. Hata, sınav başladıktan 15 dakika sonra fark edildi ve öğrencilere doğru kitapçıklar verildi. Ancak bu süreçte bazı öğrencilerin stres yaşadığı ve ağladığı belirtildi.

VELİLER NE DİYOR?

Konuyla ilgili açıklama yapan veli Salih Bilge, "Çocuğum 2 gündür ağlıyor, teselli etmeye çalışıyorum. Öğrenciler, polisin bile sınıfa geldiğini söylüyor. Çocuklar ilk oturumdan ağlayarak çıktı, ikinci oturuma da ağlayarak girdiler. CİMER'e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz, mağdur öğrenciler için yeni bir sınav yapılması" dedi.

Bir diğer veli Sevcan Egemen ise, "İlk sınava girmişler, 15 dakika sonra gözetmen yanlış kitapçık dağıttığını fark etti. Salon başkanı kitapçıkları topladı ve işaretlemeleri silmelerini istedi. Ancak bu kez de farklı kitapçıklar dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

LGS İPTAL Mİ OLACAK?

LGS'nin yeniden yapılması ve iptal olması gibi süreçler zor ihtimaller arasında yer alıyor. Süreç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği kararla birlikte tam anlamıyla şekillenmiş olacak.