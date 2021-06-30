LGS iptal edilen soru var mı? 2021 LGS sınavında iptal edilen soru çıktı mı?

LGS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'de iptal edilen soru var mı merak edildi. Peki, LGS 2021'de kaç soru çıktı? İptal edilen soru bulunuyor mu? Hangi konudan kaç soru vardı? İşte detaylar...

LGS sınavının akabinde iptal edilen soru var mı öğrenciler merak etti.

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 LGS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS'DE KAÇ KİŞİ 1. OLDU? KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.