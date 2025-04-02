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LGS (E-Okul başvuru ekranı) LGS başvurusu e-Okul üzerinden nasıl yapılır? Adım adım LGS başvuru ekranı!

LGS (E-Okul başvuru ekranı) LGS başvurusu e-Okul üzerinden nasıl yapılır? Adım adım LGS başvuru ekranı!
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LGS başvurusu e-Okul üzerinden nasıl yapılır sorusu, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS başvuru sürecini elektronik ortamda yürütüyor. Bu nedenle, LGS başvuru ekranı ve e-Okul sistemi büyük önem taşıyor.

Lgs başvuru ekranı, 2 Nisan 2025 itibarıyla erişime açıldı. Adayların başvurularını 16 Nisan 2025'e kadar tamamlaması gerekiyor. Özellikle "Adım adım LGS başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı, başvuru işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlamak için kritik öneme sahip oluyor. Peki, LGS başvurusu e-Okul üzerinden nasıl yapılır? Adım adım LGS başvuru ekranı!

LGS NE ZAMAN 2025?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 2 Nisan 2025 tarihinde başlayıp 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecektir. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.

LGS (E-Okul başvuru ekranı) LGS başvurusu e-Okul üzerinden nasıl yapılır? Adım adım LGS başvuru ekranı!

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirecekler. "LGS başvuru ekranı"na ulaşmak isteyen adaylar https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilir.

  1. e-Okul sistemine giriş yapın.
  2. Öğrenci bilgilerinizi kontrol edin ve eksiksiz şekilde başvuru formunu doldurun.
  3. Bilgilerinizi kaydedin ve onaylama işlemini tamamlayın.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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