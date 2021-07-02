LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
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LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

LİSELERE Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayıp Türkiye birincisi olan Amasayalı İdil Ecrin Saray (14), başarısının planlı ders çalışmaktan kaynaklandığını söyledi.

LİSELERE Geçiş Sistemi'nde (LGS) tüm soruları doğru cevaplayıp Türkiye birincisi olan Amasayalı İdil Ecrin Saray (14), başarısının planlı ders çalışmaktan kaynaklandığını söyledi. Saray, genetik mühendisi olmak istediğini söyledi.

LGS'de tam puan alan İdil Ecrin Saray, Türkiye birincileri arasındaki yerini aldı. Başarısının planlı ve programlı ders çalışmaktan kaynaklandığını söyleyen Saray, "Konuları iyice anladıktan sonra, kolaydan başlayarak zor soruları çözüp, denemelerle pekiştirdim. LGS'den sonra kitapçığımı kontrol etmiştim ama optik okuyucularda herhangi bir sorun olup olamayacağını bilemediğim için bekledik. Sonuçlar açıklandıktan sonra tüm soruları doğru yaptığım anlaşıldı. Türkiye'de 97 birinciden biri oldum. Gelecekteki hedefim, yurt dışında bir üniversite okuyup genetik mühendisi olmak ve daha çok sayısal alanda ilerlemek. Bu dönemde, ailem sürekli yanımda oldu. Ablam çok destek oldu. Öğretmenlerim de tabii ki her zaman, dersler ve motivasyon konusunda yanımda olup yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim" dedi.


LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden
LGS birincisi İdil Ecrin, genetik mühendisi olmak istiyor (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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