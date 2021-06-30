LGS baraj puanı kaç? 2021 LGS barajı geçmek için kaç puan yeterli? Liseye yerleşmek için kaç puan gerekli?

LGS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanları kaçtır merak edildi. E-okul LGS baraj puanları açıklandı mı? LGS baraj puanı kaç? LGS baraj puanı 150 mi 180 mi 200 mü? Baraj puanı hesaplama nasıl yapılır? LGS liseler için baraj puanı açıklandı mı?

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Bunun ardından öğrenciler kaç puanla hangi liseye gidilir merak etti. Kaç puan baraj puanıdır araştırılıyor? Peki, LGS baraj puanı kaç açıklama yapıldı mı? 2021 LGS barajı geçmek için kaç puan yeterli? Liseye yerleşmek için kaç puan gerekli? LGS baraj puanları ile ilgili bilgiler haberimizde...

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

LGS 2021 BARAJ PUANI AÇIKLANDI MI?

LGS 2021 baraj puanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Baraj puanları, taban puanlaır, tavan puanları ile ilgili bilgiler bugün açıklanacak olan tercih kılavuzunda paylaşılacak. Ek olarak yakın zamanda E-Okul üzerinden de yüzdelik dilimlerin açıklanması bekleniyor.

2021 LGS BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı.

Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.