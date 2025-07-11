LGS açıklandı mı? SON DAKİKA!

LGS açıklandı mı? SON DAKİKA!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu. Peki, LGS açıklandı mı? SON DAKİKA!

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, detayları açıkladı. Peki, LGS açıklandı mı?

LGS AÇIKLANDI MI?

Bakan Tekin, toplantının ardından gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

LGS açıklandı mı? SON DAKİKA!

2025 LGS açıklanma saati: 11 Temmuz Cuma saat: 10.00

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) SINAVINA BU YIL KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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