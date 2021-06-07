LGS 2021 Türkiye birincileri açıklandı mı? LGS sınavı 1. leri belli oldu mu?

LGS sınavı dün yapılmıştı. Sınavın ardından 12 LGS 1. olduğu açıklandı. Bunun ardından LGS birincileri kimler? Kim kaç doğru ve kaç net yaptı merak edildi. 2021 Türkiye LGS birincileri kimler oldu? Türkiye LGS 1. leri hangi isimler? Detaylar yazımızda.

LGS sonuçları henüz açıklanmadı fakat Twitter'da "#LGSde12TürkiyeBirincisi" etiketi gündem oldu. Bunun ardından birinci olan 12 kişi kimdir, isimleri neler, hangi şehirden 1. oldular merak konusu oldu. Peki, LGS 2021 Türkiye birincileri açıklandı mı? LGS 2021 Türkiye birincileri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır. Henüz sınav sonuçları açıklanmadı.

LGS 2021 TÜRKİYE BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz sınav sonuçları açıklanmadı fakat Twitter'da "#LGSde12TürkiyeBirincisi" etiketi gündem oldu. Bunun ardından yapılan sonuçlara göre 12 LGS 1. olduğu düşünülüyor. Henüz birinci olan 12 ismin kim olduğu açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz sene Türkiye geneli 181 kişi LGS 1. si olmuştu. Bu yıl ise 12 1. çıktığı söyleniyor. Şimdi sizlere geçen senenin 1. olan isimlerini paylaşalım.

2020 LGS TÜRKİYE BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Geçtiğimiz yıl 181 kişi LGS 1. si olmuştu. Bu kişilerden bazılarının isimleri aşağıdaki gibidir: