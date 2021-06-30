LGS 2021 tercih ne zaman? MEB LGS sonuçları açıklandı, tercihler ne zaman yapılacak? 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS tercihleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. MEB 2021 LGS sonuçlarını açıkladı. Bunun ardından merak edilen konulardan biri de LGS 2021 tercihleri oldu. Liseye gidecek binlerce 8. sınıf öğrencisi bugün açıklanacak sınav sonuçlarının ardından lise tercihleri için kritik sürece başlayacak. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS tercih kılavuzu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Liselere Geçiş Sistemi sınav kılavuzunun açıklanması yakında bekleniyor.

LGS 2021 tercih ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan sınav göz önüne alındığında LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. LGS 2021 tercih ne zaman? MEB LGS sonuçları açıklandı, tercihler ne zaman yapılacak? 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2021 LGS KILAVUZU YAYINLANDI MI?



LGS tercihleri için tarihler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla netleşecek. LGS tercih kılavuzu da sonuçların ardından yayınlanacak.

Kılavuz 'meb.gov.tr' adresinden erişime açılacak.

LGS 2021 TERCİH NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylara ulaşacak ve LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler Meb.gov.tr ve e okul'da olacak.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.