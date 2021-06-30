LGS 2021 sınava kaç öğrenci katıldı? LGS katılım yüzdesi kaç? 2021 LGS kaç kişi katıldı?

Son dakika: 2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. Buna göre adaylar MEB 'in resmi sitesinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, LGS 2021 sınava kaç öğrenci katıldı? LGS katılım yüzdesi kaç? 2021 LGS kaç kişi katıldı? Detaylar haberimizde...

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS kaç kişi katıldı? Katılım oranı kaç?

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS 2021 SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Sınava katılan öğrenci sayısı : 1.038.492 (1 milyon 38 bin 492)

Sınava katılım oranı : %83

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.