LGS 2021 Fen Lisesi taban puanları kaç? Hangi Fen Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir Fen liseleri puanları kaç?

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından Fen Liseleri taban puanları kaç oldu merak edildi. 2021 yılı fen lisesi taban puanları açıklandı mı? Fen lisesine gitmek için en düşük kaç puan gerekiyor? İşte Fen Lisesi taban puanları ve detaylar...