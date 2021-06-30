LGS 2021 Fen Lisesi taban puanları kaç? Hangi Fen Lisesi kaç puan? İstanbul, Ankara, İzmir Fen liseleri puanları kaç?
LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından Fen Liseleri taban puanları kaç oldu merak edildi. 2021 yılı fen lisesi taban puanları açıklandı mı? Fen lisesine gitmek için en düşük kaç puan gerekiyor? İşte Fen Lisesi taban puanları ve detaylar...
LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarından sonra fen liseleri taban puanları kaç oldu merak edildi.
LGS 2021 AÇIKLANDI MI?
LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
2021 LGS FEN LİSESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2021 yılı için Fen Lisesi taban puanları henüz açıklanmadı. Fakat bu yılki puanların geçen seneki Fen lisesi taban puanlarına yakın olacağı belirtildi. İşte geçtiğimiz yılın Fen Lisesi puanları:
2020-2021 Güncel Fen Lisesi taban puanları:
- ANKARA/ ÇANKAYA/ Ankara Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 150 : 490,4596 : 0,07 : 0,01
- İZMİR/ BORNOVA/ İzmir Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 102 : 487,4425 : 0,1 : 0,01
- İSTANBUL/ KADIKÖY/ İstanbul Atatürk Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 204 : 485,0102 : 0,15 : 0,01
- İSTANBUL/ FATİH/ Çapa Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 481,8214 : 0,22 : 0,01
- BURSA/ NİLÜFER/ Tofaş Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 479,0078 : 0,3 : 0,01
- ADANA/ SEYHAN/ Adana Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 144 : 477,3162 : 0,35 : 0,02
- İZMİR/ BUCA/ Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 102 : 475,8995 : 0,38 : 0,1
- KAYSERİ/ KOCASİNAN/ Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 473,9519 : 0,45 : 0,01
- AYDIN/ EFELER/ Aydın Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 120 : 472,9044 : 0,48 : 0,01
- KONYA/ MERAM/ Konya- Meram Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 470,9867 : 0,56 : 0,01
- DENİZLİ/ MERKEZEFENDİ/ Erbakır Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 470,8144 : 0,57 : 0,02
- BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer İMKB Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 470,0211 : 0,6 : 0,01
- MERSİN/ YENİŞEHİR/ Eyüp Aygar Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 470,0211 : 0,6 : 0,01
- ANTALYA/ DÖŞEMEALTI/ Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 468,4765 : 0,67 : 0,01
- ANKARA/ PURSAKLAR/ Ankara Pursaklar Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 204 : 467,3894 : 0,71 : 0,03
- MANİSA/ YUNUSEMRE/ Manisa Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 120 : 467,2649 : 0,73 : 0,1
- KOCAELİ/ İZMİT/ Kocaeli Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 150 : 465,36 : 0,81 : 0,04
- ESKİŞEHİR/ ODUNPAZARI/ Eskişehir Fatih Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 136 : 464,9581 : 0,82 : 0,01
- TRABZON/ ORTAHİSAR/ Trabzon Merkez Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 150 : 464,9314 : 0,84 : 0,01
- İSTANBUL/ BEYLİKDÜZÜ/ Yaşar Acar Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 204 : 464,7581 : 0,85 : 0,09
- MALATYA/ YEŞİLYURT/ Malatya Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 464,7058 : 0,86 : 0,01
- SAMSUN/ ATAKUM/ Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 170 : 464,0221 : 0,88 : 0,02
- ADANA/ SEYHAN/ Seyhan İMKB Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 144 : 463,0659 : 0,93 : 0,36
- DİYARBAKIR/ YENİŞEHİR/ Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 204 : 462,3265 : 0,97 : 0,02
- KAYSERİ/ KOCASİNAN/ Sümer Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 461,7684 : 0,99 : 0,45
- İSTANBUL/ BÜYÜKÇEKMECE/ Şehit Münir Alkan Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 461,4682 : 1,01 : 0,07
- OSMANİYE/ MERKEZ/ TOBB Osmaniye Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 150 : 461,4494 : 1,01 : 0,02
- GAZİANTEP/ ŞEHİTKAMİL/ Vehbi Dinçerler Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 204 : 460,8885 : 1,04 : 0,01
- AYDIN/ NAZİLLİ/ Nazilli Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 120 : 459,8948 : 1,09 : 0,1
- HATAY/ ANTAKYA/ Hatay Fen Lisesi : Fen Lisesi : 4 yıl : Kız/Erkek : İngilizce : 180 : 458,0211 : 1,2 : 0,02