LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
Güncelleme:
LGS 1. nakil sonuçları 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler ve veliler, yerleşme durumlarını öğrenmek için e-Okul üzerinden sorgulama yapabiliyor.

MEB LGS nakil sonuçları ile birlikte boş kontenjan listeleri de erişime açıldı. Böylece 2. nakil döneminde tercih yapmak isteyen öğrenciler, mevcut kontenjan durumunu inceleyebilecek. Öğreniler ve veliler, LGS 1. nakil sonuçları 2025 açıklandı mı? MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 1. nakil sonuçları e-Okul VBS sistemi üzerinden online olarak erişime açıldı. Sisteme giriş yapmak için öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileri yeterlidir.

LGS NAKİL TAKVİMİ

MEB LGS nakil sonuçları ekranında, öğrencinin yerleştirildiği okul, nakil talebinin kabul edilip edilmediği ve boş kontenjan bilgileri görüntülenebiliyor.

2025 LGS nakil takvimi şu şekilde:

1. Nakil Başvurusu: 4–6 Ağustos 2025

1. Nakil Sonuçları: 8 Ağustos 2025

2. Nakil Başvurusu: 8–12 Ağustos 2025

2. Nakil Sonuçları: 14 Ağustos 2025

Komisyon Yerleştirmeleri: 15–22 Ağustos 2025

