LGBT karşıtlığıyla tanınan vekil, canlı yayında çıplak bir adamla kadraja girdi

Litvanya'da LGBT+ karşıtlığıyla tanınan parlamento üyesi Petras Grazulis, YouTube üzerinden katıldığı bir konferansta üstsüz bir adamla kadraja girdi. Panikleyen Grazilus, hemen kamerasını kapattı. Grazilus, büyük ses getiren olayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Petras Grazulis, LGBT+ karşıtlığıyla sürekli gündeme gelen bir parlamento üyesi olarak dikkat çekiyordu. Kültür Komitesi, YouTube üzerinde bir çevrimiçi konferans düzenledi ve davetliler arasında Grazulis da vardı.

KAMERASINI ANINDA KAPATTI

Canlı yayın başladıktan 13 dakika sonra, bir anda kamerasını açan Grazilus'un hemen yanı başında üstünde kıyafet olmayan bir başka adamın görüntüsü belirdi. Durumu fark eden Grazilus, anında kamerasını kapattı.

"ÜYENİN KENDİ SORUMLULUĞU"

LRT'nin haberine göre, Komite Başkanı Vytautas Juozapaitis, böyle bir toplantı sırasında parlamenterlerin yanlarında oturan kişilerin siyasetçilerin dürüstlüğünü riske atabileceğini söyleyerek "Şüphe yok ki başka insanlar kararları etkileyebilir" dedi.

Toplantı sırasında çıplak adamın ekrana geldiğini kendisinin de fark etmediğini belirten Juozapaitis, "Ev ortamında başka kimsenin görünmemesini sağlamak muhtemelen her parlamento üyesinin sorumluluğundadır. Mesele bu kişilerin mesai saatlerinde neden yarı çıplak olduğu. Tabii ki bunun bir kişinin özel hayatı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak bağlandığınız yer bir Seimas toplantısı" diye ekledi.

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR

Komite Başkanı, ekrana gelen kişinin, toplantı sırasında zaman zaman bağlantı sorunları yaşayan Grazulis'e o anda yardımcı olmaya çalışan bir aile üyesi olma ihtimalinden de bahsetti.

Haber sitesi, konuyla ilgili birçok kez Grazulis'e ulaşmaya çalıştıklarını fakat başarılı olmadıklarını belirtti.