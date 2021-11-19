LG televizyonlara GeForce Now uygulaması geliyor

LG ilk olarak Ocak ayında Nvidia'nın GeForce Now bulut oyun servisinin bazı TV'lerine gittiğini açıklamıştı ve şimdi beta sürümü olarak piyasaya sürülecek.

LG'nin yaptığı basın açıklamasına göre, "80 pazarda 2021 LG 4K OLED, QNED Mini LED ve NanoCell TV modelleri için beta sürümü yayınlanacak." Sözlerine yer verdi.

GeForce Now, sahip olunan PC oyunlarını bulut üzerinden diğer cihazlarda oynamanıza izin verir ve bu yeni webOS uygulaması hizmeti daha büyük bir ekranda kullanmayı kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte oyunlar 60 fps ve 1080p çözünürlükte sınırlanacaktır.

Özel RTX 3080 pod'larında oyun oynamanıza izin veren yeni katman da dahil olmak üzere şirket, kendiniz herhangi bir PC oyununa sahip değilseniz, ancak yine de hizmete bir şans vermek istiyorsanız, GeForce Now'da 35'ten fazla oynaması ücretsiz oyun vardır.

Nvidia, 2022'ye kadar LG ile ortaklaşa güncellemeler yayınlayarak mevcut uygulamayı geliştirmeyi planladığını söylüyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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