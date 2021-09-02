Leyla Mecnun ne zaman başlıyor, Leyla Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
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Leyla Mecnun ne zaman başlıyor, Leyla Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?

Leyla Mecnun ne zaman başlıyor, Leyla Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
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Ekranların sevilen dizisi Leyla Mecnun geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Leyla Mecnun dizisi ne zaman başlayacak ve Leyla Mecnun ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Leyla Mecnun geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Leyla Mecnun ne zaman başlıyor?Leyla Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar… Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LEYLA MECNUN KONUSU NE?

Leyla ile Mecnun, 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlamıştır. Dizinin çoğu bölümlerini Onur Ünlü yönetmiş olup, diğer bölümlerini de "Eyüp Boz" ve "Murat Onbul" yönetmiştir. Dizinin senaristi ise Burak Aksak'tır. Dizi 3 sezon yayınlanmıştır. Dizinin 59. bölümünden itibaren, aynı anda TRT 1 HD'de de yayınlanmaya başlamıştır. Leyla ile Mecnun kadrosundaki bir kısım oyuncu ve teknik ekibi 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları'na katıldığı için ve bununla ilgili onu yeren kısa bir video çektikleri üzere, TRT ekibi Ağustos 2013 sonunda diziyi yayından kaldırdı. Leyla ile Mecnun 3 sezon yayımlandı ve 103. bölümü ile 17 Haziran 2013 tarihinde ekranlara veda etti. 8 yıl aradan sonra 4. sezonu ile 3 Eylül 2021 tarihinden Exxen'de yayımlanmaya devam edecektir.

LEYLA MECNUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun 3 Eylül'de Exxen platformunda başlıyor .

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