Leyla Mecnun nasıl izlenir?

Televizyonda yayımlandığı dönem Türkiye'yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen platformu ile geri döndü. Peki, Leyla Mecnun nasıl izlenir?

TRT1'de yayımlandığı dönemde Türkiye'yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Gelişme sonrası Leyla Mecnun nasıl izlenir merak edildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LEYLA MECNUN NASIL İZLENİR?

Leyla ile Mecnun'u izlemek için Exxen platformuna üye olmanız gerekmektedir. Platformda reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki paket mevcut. İçerikleri reklamlı izlemek isterseniz aylık 9.90 TL ödüyorsunuz. Fakat reklamsızda bu fiyatlandırma aylık 19.90 TL'ye çıkıyor. Yıllık üyelik imkanı da sunan Exxen, 365 gün boyunca reklamlı izlemek isteyenlerden 99.90 TL, reklamsız isteyenlerden de 199.90 TL alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Exxen üyeliği oluşturmak için;

• Buradaki bağlantıya tıklayarak Exxen'in web sitesine gidin.

• Üst taraftaki Ad-Soyad ve E-Posta adresi kısımlarına bilgilerinizi yazın.

• Ardından kredi kartı bilgilerinizi de ekleyerek hesabınızı oluşturmayı tamamlayın.