Leyla Mecnun nasıl izlenir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leyla Mecnun nasıl izlenir?

Leyla Mecnun nasıl izlenir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Televizyonda yayımlandığı dönem Türkiye'yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından Exxen platformu ile geri döndü. Peki, Leyla Mecnun nasıl izlenir?

TRT1'de yayımlandığı dönemde Türkiye'yi ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, 8 yıllık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Gelişme sonrası Leyla Mecnun nasıl izlenir merak edildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

LEYLA MECNUN NASIL İZLENİR?

Leyla ile Mecnun'u izlemek için Exxen platformuna üye olmanız gerekmektedir. Platformda reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki paket mevcut. İçerikleri reklamlı izlemek isterseniz aylık 9.90 TL ödüyorsunuz. Fakat reklamsızda bu fiyatlandırma aylık 19.90 TL'ye çıkıyor. Yıllık üyelik imkanı da sunan Exxen, 365 gün boyunca reklamlı izlemek isteyenlerden 99.90 TL, reklamsız isteyenlerden de 199.90 TL alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Exxen üyeliği oluşturmak için;

• Buradaki bağlantıya tıklayarak Exxen'in web sitesine gidin.

• Üst taraftaki Ad-Soyad ve E-Posta adresi kısımlarına bilgilerinizi yazın.

• Ardından kredi kartı bilgilerinizi de ekleyerek hesabınızı oluşturmayı tamamlayın.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Mesut Akusta Haluk Levent Demet Akalın
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Leyla Mecnun nasıl izlenir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:45:35. #1.14#

title