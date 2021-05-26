Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
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Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
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Daha önce yeni bölümleriyle tekrar yayınlanacağı söylendiğinde büyük ilgi gören, unutulmaz diziler arasına adını yazdıran Leyla ile Mecnun, yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak? Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda kimler olacak? Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanacak?

Günümüzde tekrar bölümlerinin bile yoğun ilgi gördüğü ve zamansız bitişiyle sevenlerini üzen Leyla ile Mecnun geri dönüyor. Oyuncu adrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür, Ege Tanman gibi sevilen isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dönemde tekrar başlayacağı dedi kodularıyla birlikte birçok kişi Leyla ile Mecnun ile ilgili arama yapmakta. Leyla ile Mecnun ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Leyla ile Mecnun'un aynı kadro ile yeniden çekileceği ve kısa sürede EXXEN'de yayımlanacağını açıkladı.

Konu hakkında gazeteci Birsen Altuntaş, ''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' ifadelerine yer verdi.

OYUNCU KADROSU

Dizinin ana karakterlerini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, İştar Gökseven, Köksal Engür ve Melis Birkan gibi ünlü oyuncuların yanında; Ezgi Asaroğlu, Ali Atay, Serkan Keskin, Müge Boz, Zeynep Çamcı ve Beste Bereket gibi kamuoyunca daha az tanınan oyuncular da dizide yer almış ve dizi ile tanınırlıklarını artmıştır.

Ana karakterler, Ali Atay'ın canlandırdığı Mecnun, babası İskender'i canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt, İsmail rolündeki Serkan Keskin, Yavuz rolündeki Osman Sonant, Ak Sakallı Dede rolündeki Köksal Engür ile 3 sezonda 4 ayrı Leyla karakterini canlandıran Ezgi Asaroğlu, Müge Boz, Zeynep Çamcı ve Melis Birkan'dır.

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