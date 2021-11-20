Leyla ile Mecnun bitti mi? Exxen Leyla ile Mecnun yeni bölüm ne zaman? Leyla ile Mecnun Exxen 11 bölüm ne zaman?

Leyla ile Mecnun bitti mi? Exxen Leyla ile Mecnun yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı araştırılıyor. 3 Eylül'de yeni sezonuyla Exxen'de başlayan dizinin 10 bölümü yayınlandı. Leyla ile Mecnun Exxen 11 bölüm ne zaman?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLADI?

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon olarak yayınlanan ve 2021 yılında dijital içerik platformu olan Exxen'de yayınlanmaya devam eden absürt komedi türündeki Türk yapımı dizidir. Dizi, temel olarak efsanevi karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikâyesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi gibi ögeler eklenmiştir. Dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Köksal Engür yer almaktadır.

Leyla ile Mecnun'un yeni bölümleri 3 Eylül 2021 tarihinde başladı.

LEYLA İLE MECNUN KONUSU

Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen, evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez "Ben bu oyunu kurarım!" diye yolan çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır, bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır.

LEYLA İLE MECNUN BİTTİ Mİ?

Yeni bölümleri 3 Eylül tarihi itibarıyla başlayan dizinin 11. bölümü henüz yayınlanmadı. Her hafta cuma günleri yeni bölümü yayınlanan Leyla ile Mecnun'un yeni bölümü hakkında yapımcılardan açıklama gelmedi. Dizinin bittiğine dair de bir doğrulama gelmedi. Dizinin kısa bir ara verdiği düşünülüyor.

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