Leyla Hayat Aşk Adalet 27. bölüm FRAGMANI İZLE: Leyla Hayat Aşk Adalet yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 27. bölümde neler oldu?

Now TV'nin sevilen dizisi, Leyla Hayat Aşk Adalet 27. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 26. bölüm bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin 26. bölümünde ne oldu? Leyla Hayat Aşk Adalet YENİ bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinin 27. bölüm fragmanı ve 26. bölümüne ilişkin merak edilenler…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Yıldız Ailesi'ne kimliğini açıkladıktan sonra da hız kesmez. Önce Serap'a geçmişte yaşananları anlatır. Serap, Tufan'ı terk eder. Yıkılmış olan Tufan, Nur'un tam da aradığı fırsattır. Nur, en sonunda Tufan'ı ikna eder, Leyla ailelerini yok etmeden asla durmayacaktır… Bunun sonunda Tufan ve Selman, Leyla meselesinden tamamen kurtulmaya karar verirler. Ve Leyla ilk defa öldürülebileceğini hisseder….

Civan ise Leyla'yı korumak için sürekli yanındadır. Tufan'ın bir işler çevirdiğini düşünen Civan, gözünü ailenin üzerinden ayırmaz. Bu babasıyla bağların hiç olmadığı kadar gerilmesine sebep olur.

Bu sırada Leyla, Güzide'den "Hereke Halısı" sırrını öğrenir ve bunu Nur'a söyler.Nur'un babasız, sefil bir hayat sürmesine neden olan Neco'dur. İntikam isteyen Nur, Mali'den babası Neco'yu öldürmesini ister. Fakat Nur finalde tüm dengeleri sarsacak, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, en mutlu gününde Nur'dan intikam almayı başarır. Nur ise çocukluğundan beri kaçtığı hapishane fobisiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Leyla'nın kendisinden sakladığı gerçekle yüzleşen Civan, Nur ve Leyla arasında bir tercih yapmak zorundadır. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Nur, yaptığı açıklamayla Leyla başta olmak üzere herkesi şoke edecektir.

Leyla dizisi 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.