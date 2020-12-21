Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven suçu ne, kaç yıl ceza aldı?

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Leyla Güven, terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven suçu ne, kaç yıl ceza aldı?

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1964

Kaç yaşında: 56 yaşında

Nereli: Cihanbeyli

Partisi: Halkların Demokratik Partisi

Leyla Güven 6 Mayıs 1964'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da işçi olan ailesinin yanında geçirdi.[1]

Siyasete 1994'te Halkın Demokrasi Partisi Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak girdi. Güven sırasıyla; HADEP Konya Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, Demokratik Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığo görevlerinde bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı. Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25. Dönem Şanlıurfa milletvekili olarak meslise girdi. 2018 genel seçimlerinde HDP 27. Dönem Hakkâri milletvekili olarak tekrar seçildi. Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan için açlık grevi yaptı.