Leyla Güven kimdir, kaç yaşında? Leyla Güven nereli, hangi partiden? Leyla Güven hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve hakkında son dakika gelişmeleri yaşanan Leyla Güven hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Leyla Güven kimdir? Leyla Güven hangi partiden? Leyla Güven hapis cezası mı aldı, kaç gün grevde kaldı?

HDP Hakkari milletvekili olan Leyla Güven'in hapis cezasının onaylanmasıyla birlikte milletvekilliği düşürüldü. Son dakika haberiyle birlikte 'Leyla Güven kimdir' sorusu internette aratılmaya başlandı. İşte milletvekili düşürülen Leyla Güven'nin siyasi hayatı…

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

Leyla Güven, 1964 yılında Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun süre Almanya'da yaşayan Leyla Güven, siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı ve Viranşehir Belediye Başkanlığı yaptı. KCK soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu sırada 24 Haziran seçimlerinden Hakkari'den milletvekili seçilen Leyla Güven, cezaevinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı açlık grevi ile gündeme gelmişti.

Leyla Güven'in KCK davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.