Leyla Güngör kimdir? Hercai'nin Azizie Aslanbey'in kızı Leyla Yüngül kimdir? Leyla Yüngül kaç yaşında? Leyla Yüngül oynadığı dizi ve filmler neler?
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Leyla Güngör kimdir? Hercai'nin Azizie Aslanbey'in kızı Leyla Yüngül kimdir? Leyla Yüngül kaç yaşında? Leyla Yüngül oynadığı dizi ve filmler neler?

Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i olarak bilinen Ayda Aksel'in kızı dikkatleri çekmeyi başardı. Leyla Yüngül kimdir? Leyla Yüngül mesleği nedir? Leyla Yüngül hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Leyla Güngör kimdir? Hercai'nin Azizie Aslanbey'in kızı Leyla Yüngül kimdir? Leyla Yüngül kaç yaşında? Leyla Yüngül oynadığı dizi ve filmler neler?
18.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:43

Annesi gibi oyuncu olan Leyla Yüngül kaç yaşında? Hercai dizisinin Azize Aslanbey karakterine hayat veren usta oyuncu Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

LEYLA YÜNGÜL KİMDİR?

Leyla Yüngül 2 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Ayda Aksel Türk sinema ve tiyatrosunun bilinen, saygı duyulan oyuncularından bir tanesi olup Leyla'nın kariyerinde sinema sevgisini edinmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Kariyerine, düzgün diksiyonunun da etkisiyle sunuculuk yaparak başlayan Leyla Yüngül bir süre sonra film ve dizi projelerinde de yer almaya başladı. Kariyerindeki önemli yapımlarından bazıları 2014 yılı yapımı olan Böcek ve 2015 yılı yapımı olan Mihrez: Cin Padişahı sinema filmleridir.

LEYLA YÜNGÜL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Bendeki Sen

Mihrez: Cin Padişahı

Böcek

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