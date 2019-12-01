"Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli İstanbul'da izleyiciyle buluştu

01.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:02

Opera sanatçısı Leyla Gencer'in hayatını anlatan "Leyla Gencer: La Diva Turc" belgeseli, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gösterildi.

Gösterim öncesinde Gencer anısına verilen mini konserde Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'e piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Opera eserlerinin seslendirildiği konserin ardından, sanatçının hayatına ilişkin ilk yapım olan 85 dakikalık belgesel izlendi.

Belgesel gösteriminin ardından Zeynep Oral ile Selçuk Metin, izleyicilerin Leyla Gencer'e ilişkin sorularını cevapladı.

Belgeselin Gencer'in ölümünün ardından hazırlandığını belirten Oral, "Ne yazık ki bu filmi daha önce yapamadık." dedi.

Oral, belgeselin hazırlığının 1 yıl sürdüğünü, İtalya'daki çekimlerin ise 8 günde tamamlandığını kaydetti.

Leyla Gencer'i anlattığı kitabının ve belgeselin ortaya çıkış hikayesini anlatan Oral, yıllar önce sanatçıyla yaptığı röportajın Nebil Özgentürk'ün arşivindeki yayınlanmayan kısımlarının da belgeselde kullanıldığını söyledi.

Selçuk Metin ise belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Leyla Gencer aslında çok önemli bir arşivciymiş. İKSV'ye bıraktığı 52 kutu kişisel eşyası var. Belgeseli yapmaya karar verdiğimizde bunlar depodan çıktı ve 5 bin 500 adet yeni fotoğrafına ulaştık."

Yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin yaptı, senaryosunu ise gazeteci-yazar Zeynep Oral kaleme aldı.

Ünlü sopranonun hayatının Halit Ergenç'in sesiyle anlatıldığı belgeselin çekimleri Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA