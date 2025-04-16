Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Karaca' açıklaması: İç tüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağım

AYM'nin kararını okutması, CHP'li Karaca'ya pahalıya mal olabilir

Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran 'Avenida Brazi' dizisinden uyarlanan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' 16 Nisan Çarşamba NOW TV'de izleyici ile buluştu. Peki, Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan'a teslim olması için yaptığı baskıyı artırır. Gerçeği bilen Civan'ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur'u ya da baba bildiği Tufan'ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.

LEYLA 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'u öldürmek isterken büyük bir şok yaşar. Nur çöplükte verdiği ölüm kalım savaşında hiç olmadığı kadar yalnızdır. Leyla'yı derinden yaralayacak sürpriz gelişme ise annesi Sema'nın beklenmedik ölümü olur. Leyla'ya en çaresiz zamanında Civan'la birlikte kardeşi İpek yaşama sevinci verir. Heyecanın doruğa çıktığı finalde ise Nur'un kaderi Leyla'ya, Leyla'nın aşkı ise Nur'un kaderine bağlıdır.

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.