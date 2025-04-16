Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. Peki, Leyla 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner. "Leyla" bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur'u çöplüğe göndermesinin ardından Tufan'a teslim olması için yaptığı baskıyı artırır. Gerçeği bilen Civan'ın vereceği karar tüm dengeleri değiştirme potansiyeline sahiptir. Civan ya annesi Nur'u ya da baba bildiği Tufan'ı kurtaracaktır. Çöplükten kurtulmanın yollarını arayan Nur ise Leyla engelini aşmak zorundadır. Nefesleri kesecek finalde babasının katilinin Nur olduğunu öğrenen Leyla deliye dönecek ve intikam için silahına sarılacaktır.

LEYLA 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leyla 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Nur'u öldürmek isterken büyük bir şok yaşar. Nur çöplükte verdiği ölüm kalım savaşında hiç olmadığı kadar yalnızdır. Leyla'yı derinden yaralayacak sürpriz gelişme ise annesi Sema'nın beklenmedik ölümü olur. Leyla'ya en çaresiz zamanında Civan'la birlikte kardeşi İpek yaşama sevinci verir. Heyecanın doruğa çıktığı finalde ise Nur'un kaderi Leyla'ya, Leyla'nın aşkı ise Nur'un kaderine bağlıdır.

Leyla dizisi bölümlerini Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.