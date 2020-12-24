Leyl Suresi meali! Leyl Suresi Tüekçe -Arapça Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Tefsiri (Diyanet Meali)

Leyl Suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir. Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. Leyl Suresi, anlamı ve tefsiri ile birlikte Türkçe ve Arapça okunuşu ile de pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. İşte, Leyl Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu ile birlikte ayet hakkında detaylar.

Leyl Suresi adını ilk âyette geçen ve "gece" anlamına gelen leyl kelimesinden almıştır. Ayrıca "Ve'l-Leyli izâ yağşâ" diye de anılmaktadır. Sûrede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. İşte, Leyl Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, meali ile birlikte ayet hakkında detaylar.

LEYL SURESİ MEALİ, TÜRKÇE ANLAMI

1.(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,

2.Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3.Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4.Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5, 6, 7.Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8, 9, 10.Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11.Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12.Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

13.Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14.Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15, 16.O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17, 18.Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19, 20.O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

21.Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

LEYL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

LEYL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Velleyli iza yağşa.

2.Vennehari iza tecella.

3.Ve ma halekazzekere vel'ünsa.

4.İnne sa'yeküm leşetta.

5.Feemma men a'ta vetteka.

6.Ve saddeka bilhusna.

7.Fesenüyessirühu lilyüsra.

8.Ve emma men bahıle vestağna.

9.Ve kezzebe bilhusna.

10.Fesenüyessirühu lil'usra.

11.Ve ma yuğniy 'anhü malühu iza teredda.

12.İnne 'aleyna lelhüda.

13.Ve inne lena lel'ahırete vel'ula.

14.Feenzertüküm naren telezza.

15.La yaslaha illel'eşka

16.Elleziy kezzebe ve tevella.

17.Ve seyücennebühel'etka.

18.Elleziy yü'tiy malehu yetezekka.

19.Ve ma liehadin 'ındehu min nı'metin tücza.

20.İllebtiğae vechi rabbihil'a'la.

21.Ve lesevfe yerda.

LEYL SURESİ TEFSİRİ

Bu yeminler, üzerine yemin edilen varlıkların değerini, onları yaratan gücün büyüklüğünü göstermekte; ayrıca gelecek konunun önemine dikkat çekmektedir. Allah Teâlâ, 3. âyetteki yeminle ilim ve kudretinin sonsuzluğuna ve sanatının üstünlüğüne işaret etmiştir. Zira aynı maddeden yaratılmış olan erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farkının şuursuz tabiat tarafından bir tesadüf eseri olarak meydana getirilmesi ihtimal dışıdır. 4. âyette, insanların çabalarının, yaptıkları işlerin türleri, nitelikleri ve amaçları bakımından başka başka olduğu belirtilerek sonucu etkileyecek asıl farklılığın cinsiyete değil davranışların mahiyetine bağlı olduğu ima edilmiş; sonraki âyetlerde ise bu çeşitli işlerin yararlı ve zararlı olanları tanıtılmıştır.

LEYL SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Leyl Sûresi'nin Nüzûlü

Leyl Sûresi Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A'lâ sûresinden sonra, Fecr Sûresi'nden önce Mekke'de inmiştir.

Leyl Sûresi'nin Konusu

Sûrede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

Leyl Sûresi'nin Adı/Ayet Sayısı

Sûre adını ilk âyette geçen ve "gece" anlamına gelen leyl kelimesinden almıştır. Ayrıca "Ve'l-Leyli izâ yağşâ" diye de anılmaktadır. (Buhârî, "Tefsîr", 92; İbn Âşûr, XXX, 377)