Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören
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Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören

Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde 27 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Almanya'nın Leverkusen kentindeki kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde 27 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Törene Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Sarıkaya'nın çok sayıda yakını katıldı.

Sarıkaya'nın eniştesi ve aynı zamanda Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi olan Uğur Acar kılınan cenaze namazı sonrası yaptığı konuşmada, "Aile olarak böyle üzüntülü bir günde bizi yalnız bırakmadınız, uzaktan yakından gelerek acımızı hafiflettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Erdoğan'ımız çevresinde çok sevilen bir insandı. Bu kalabalık da bunun göstergesi oldu. İnşallah Allah onu cennetine alır. Bu süreçte hem Başkonsolosluklarımız bizleri yalnız bırakmadı, hem de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu (Türkiye'deki orman) yangınlarla mücadele ederken dahi fırsat bulup eşini arayarak taziyelerini bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taziyelerini ve selamlarını iletti. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Erdoğan Sarıkaya'nın cenazesinin Malatya'da defnedileceği ifade edildi.

Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören
Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören
Leverkusen'deki patlamada hayatını kaybeden Erdoğan Sarıkaya için tören

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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