Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 6 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

Atv'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir.

CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanıdır.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür.

Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.