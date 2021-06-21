Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi alan Levent Üzümcü Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakteriyle ismini duyurmuştur. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir?

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü 6 Temmuz 1972 yılında İzmir'de doğan Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

İlkokulu Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu'nda, liseyi İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nde okudu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu, Los Angeles Film Okulu Oyuncu Yönetmenliği eğitimi almıştır.

Atv'de yayınlanmış olan Avrupa Yakası adlı dizide Cem Onaran karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanında haftanın 3 günü Türkmax'ta yayınlanan Akıl Şampiyonu adlı yarışmada da sunuculuk yapmıştır.

1996 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunundaki rolüyle 2015 Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilmesinden kısa süre sonra bu karar verilmiştir.

CHP'den 2019 yılında Şişli Belediye Meclisi üyesi seçilmiş olup aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu başkanıdır.

Mart 2020'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na geri dönmüştür.

Ada ve Batu Üzümcü'nün babası olan Levent Üzümcü, psikolojik danışman Ebru Tuay ile 20 yıla yakın bir süre evli kalmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Merve Dizdar Hande Ataizi
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Burak Yılmaz Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Levent Üzümcü kimdir? Levent Üzümcü kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:40:50. #1.16#

title