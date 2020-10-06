Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin evli mi?
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Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin evli mi?

06.10.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:15
Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin evli mi?

Gazeteci Levent Gültekin, Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde de yüksek lisans yaptı. Levent Gültekin kitapları...

Levent Gültekin, Yeni Şafak gazetesi ile gazeteciliğe adım attı. Sonrasında gazeteden ayrılarak Gerçek Hayat adında dergi çıkarmaya başladı. Kaleme aldığı iki kitabı bulunan Gültekin, aynı zamanda köşe yazıları yazıyor. İşte, Levent Gültekin biyografisi.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede sürdürdü ve sonrasında Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin evli mi?

Yeni Şafak gazetesiyle gazeteciliğe adım atan Levent Gültekin, burada haber müdürü olarak da yer aldı. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrıldı, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar kaleme aldı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Diken internet gazetesinde köşe yazıları yazan Gültekin, Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendiriyor.

KİTAPLARI

2015 Şatafatlı Mağlubiyet

2017 Onurlu Çıkış

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Haber Yorumları (1)
F: gazetecilerin değeri bilinmeli bence ya
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