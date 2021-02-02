Levent Gültekin hangi gazetede yazıyor? Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Levent Gültekin hangi gazetede yazıyor? Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

02.02.2021 10:14 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:17
Levent Gültekin hangi gazetede yazıyor? Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Levent Gültekin, yer aldığı programlarda da dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Levent Gültekin hangi gazetede yazıyor? Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları merak ediliyor.

Levent Gültekin, internet haber sitelerinde Cenk Açık takma adı ile geçmiş dönemde yazılar yazdı. Gazeteciliğe Yeni Şafak gazetesinde başlayan ve köşe yazarlığı yapan Levent Gültekin, şimdi ise sevenleri ve takipçileri tarafından hayatı merak edilen Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

LEVENT GÜLTEKİN HANGİ GAZETEDE YAZIYOR?

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Gökhan Gönül İlhan Cavcav Nihat Özdemir
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Levent Gültekin hangi gazetede yazıyor? Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 10:17:32. #1.14#
title