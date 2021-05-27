Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli? Levent Gök biyografisi!

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Grup Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Peki, Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli? Levent Gök mesleği nedir? Levent Gök hayatı ve biyografisi nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Grup Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Peki, Levent Gök kimdir? Levent Gök kaç yaşında, nereli? Levent Gök mesleği nedir? Levent Gök hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEVENT GÖK KİMDİR?

Levent Gök (d. 24 Ekim 1959, Balıkesir), Türk siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi Eski Grup Başkanvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Levent Gök, 24 Ekim 1959 tarihinde Balıkesir'de Salih Zeki ve Güngör Gök çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği, CHP Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve bir çocuk babasıdır, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Milletvekilliği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı yapan Gök, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara 1. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Grup Başkanvekilliği

2012 yılında Gök, CHP parti meclisi üyeliğine seçildi. 22 Ağustos 2014 tarihinde partisinin Grup başkanvekilliğine seçilince Parti Meclisi görevinden istifa etti. Grup Başkanvekilliği görevini Kemal Kılıçdaroğlu ile 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda yarışmak için istifa eden Muharrem İnce'den devraldı. 25. ve 26. dönemlerde Grup Başkanvekilliği'ne yeniden seçildi.

8 Temmuz 2018 tarihinde CHP TBMM Grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak seçildi.