Levent Bozkurt kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Levent Bozkurt neden vefat etti?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı olan Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Bunun üzerine takipçileri Levent Bozkurt kimdir? sorusunun cevabı arandı.

LEVENT BOZKURT KİMDİR?

Miami'de de yaşayan isim, Emlak Satış ve Danışmanı olarak mesleğini icra etmekteydi.

ACUN ILICALI LEVENT BOZKURT HAKKINDA NELER DEDİ?

Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.