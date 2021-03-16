Levent Akçay kimdir, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Levent Akçay kimdir, kaç yaşında?

16.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:19
Levent Akçay kimdir, kaç yaşında?

Vatandaşlarımız Levent Akçay kim diye merak etmektedirler. 2005 yılından beri Dünya Göz Hastanesi'nde aktif olarak Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürmektedir ve Anadolu yakası Okuloplastik cerrahi sorumlusu olan Levent Akçay kimdir, kaç yaşında? Levent Akçay nereli, mesleği nedir? Levent Akçay hayatı ve biyografisi nedir?

2005 yılından beri Dünya Göz Hastanesi'nde aktif olarak Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürmektedir ve Anadolu yakası Okuloplastik cerrahi sorumlusu olan Levent Akçay kimdir, kaç yaşında? Levent Akçay nereli, mesleği nedir? Levent Akçay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEVENT AKÇAY KİMDİR?

1965' de Turgutlu'da doğan Levent Akçay ilk ve orta öğrenimini Turgutlu'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Göz Hastalıkları ihtisasını Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı. Aynı hastanede başhekim yardımcılığı ve Göz Hastalıkları klinik şef yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sağlık Bakanlığına döner sermaye ve faturalandırma sistemlerinde fizibilite çalışmalarını sundu.

Yurt içi ve yurt dışı 200'ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur.

Yurt içi ve yurt dışında birçok bilimsel konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel ödülleri bulunmaktadır.

1997 yılında Gerçek Sağlık hizmetleri şirketini, 2012 yılında Maskeli Film Yapım şirketini kurdu. 'Sarı Siyah' adındaki Çanakkale Savaşını konu olan sinema filminin yapımcısı, yönetmeni , özgün eser yazarı ve oyuncusudur.

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan) kurucularındandır ve iki dönem genel sekreterliğini yapmıştır.

Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği, American Academy of Ophthalmology, European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Türk Oftalmoloji Derneği , Türk Tabibler Birliği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği üyelikleri bulunmaktadır.

2005 yılından beri Dünya Göz Hastanesi'nde aktif olarak Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürmektedir ve Anadolu yakası Okuloplastik cerrahi sorumlusudur.

İki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Deniz Çakır Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Levent Akçay kimdir, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:22:44. #1.15#
title