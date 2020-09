Leonardo Dicaprio'nun filmleri nelerdir? Leonardo Dicaprio kimdir? Leonardo Dicaprio nerelidir? Hepimizin bildiği onlarca filmde yer alan ve üstün performansıyla adından her yıl söz ettiren Dicaprio, son 20 yılın en iyi oyuncuları arasında sayılıyor. Özellikle Fames Cameron imzalı Titanik filmindeki performansıyla adından söz ettiren Dicaprio daha uzun yıllar sinemanın tozunu attıracağa benziyor.

LEONARDO DICAPRIO KİMDİR?

Leonardo Wilhelm DiCaprio 11 Kasım 1974'te Los Angeles, Kaliforiya'da doğdu.Yasal bir sekreter olan Irmelin ve çizgi roman sanatçısı ve yapımcısı/ dağıtımcısı olan George DiCaprio'nun tek çocuğu olan DiCaprio'nun babası İtalyan ve Alman kökenlidir.DiCaprio'nun anne tarafından olan dedesi Wilhelm ise yine Almandır.

Rus doğumlu bir Alman vatandaşı olan anneannesi Helene IndenbirkenDiCaprio, Rusya'daki bir röportajda kendisine "yarı-Rus" olarak değindi ve iki dedesinin,annanesinin ve babannesinin Rus olduğunu belirtti. DiCaprio'nun ailesi üniversiteye devam ederken tanıştı ve hayatlarına Los Angeles, Kaliforniya'da devam etme kararı aldı.

Leonardo Dicaprio

Aile DiCaprio'yı Leonardo olarak adlandırıldı çünkü hamile annesini ilk tekmelediğinde annesi İtalya'daki bir müzede bir Leonardo da Vinci tablosuna bakıyordu. Anne ve babası bir yaşındayken ayrıldı ve çoğunlukla annesiyle yaşamaya devam etti.DiCaprio üçüncü yılını takiben liseden ayrıldı ve sonuç olarak 'Genel Öğretim Geliştirme'adı verilen bir diplomasını kazandı.DiCaprio, çocukluğunun bir bölümünü dedesi ve annesi ile Almanya'da geçirdi. Almanca ve İtalyanca dillerini çok iyi düzeyde konuşabilmektedir.

11 yaşında oyuncu olmak istediğine karar veren Leonardo bir temsilciyle görüşmeye başladı. Fakat temsilci ismini daha Amerikan tarzı bir isim olan Lenny Williams olarak değiştirmesini istedi. Leonardo bu teklifi geri çevirdi ve 13 yaşında kendisini ismiyle kabul eden başka bir temsilciyle görüşmeye başladı.

KARİYERİNİ İLK YILLARI

Leonardo oyunculuk hayatına 1990 yılında aynı isimli filmden uyarlanan Parenthood dizisiyle başladı. Parenthood'dan sonra, The New Lassie ve Roseanne'nin yanı sıra Santa Barbara gibi dizilerde küçük rollerde kendine yer buldu. Parenthood dizisiyle Genç Sanatçı Ödülleri'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu adaylığı elde eden DiCaprio'nun ilk filmi, komedi, korku ve bilimkurgu türündeki Mahluklar 3 oldu.

Kısa süre sonra Growing Pains dizisinde rolünü tekrarlayan bir oyuncu olarak yer aldı. 400 genç erkek oyuncu arasından dikkatle seçilen DiCaprioçıkışını 1992'te Bu Çocuğun Hayatı filmindeki başrol için Robert De Niro tarafından 1993'te Gilbert'in Hayalleri filminde zihinsel engelli bir çocuğu oynayar yaptı. İlk Akademi ve Altın Küre adaylıklarını elde etti.

DiCaprio James Cameron'ın Titanik filminde1997 yılında başroldeydi. DiCaprio başlangıçta rolü oynamayı reddetti. Daha sonra oyunculuk yeteneğine inanan Cameron tarafından role ikna edildi. Bu filmle ikinci Altın Küre adaylığını elde etti. Ertesi sene Demir Maskeli Adam filminde XIV. Louis'i ve kardeşi Philippe'yi oynadı. Önceki filmlerindeki başarılanın aksine En Kötü Sahne Çifti ödülünü aldı.

ÖNEMLİ YAPIMLAR

DiCaprio 52 günde 147 farklı mekanda çekilen 2002'de Steven Spielberg'in yönettiği Sıkıysa Yakala filminde oynadı. Bu film ile üçüncü Altın Küre adaylığını elde etti. Aynı sene Martin Scorsese ile filmi olan New York Çeteleri filminde yer aldı. 2010 yılında Dennis Lehane'nin 2003'te yayınlanmış olan aynı adlı romanından uyarlanan Zindan Adası filminde oynadı. Film uzun yıllar sürecek bir sükse yarattı.Quentin Tarantino'nun spagetti westerni Zincirsiz'de yer aldı. Bir sahnede çekim devam ederken kazayla elini cam bardakla kesti fakat oynamaya devam etti.

Tarantino sahneyi filmde kullanmaya kara verdi. Oldukça ses getiren bu olay oyuncunun ustalığının elde ettiği ödüller dışında başka bir ispatı oldu. 1925'te yayınlanmış aynı adlı romanından uyarlanan oldukça büyük bütçeli bir iş olan Muhteşem Gatsby filminde oynadı. 2015'te Alejandro G.'nun Diriliş filminde hayatta kalma mücadelesi veren Hugh Glass'ı oynadı.Film ile Oscar alan oyuncu sevenlerini oldukça mutlu etti. 2019 yapımı yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon a Time ...in Hollywood filminde başrolü diğer iyi oyuncular Brad Pitt ve Margot Robbie ile paylaştı.

KİŞİSEL HAYATI

Leonardo'nun kişisel hayatı medyanın hep ilgi odağı olmıuştur. Nadiren röportajlar verir ve özel hayatını tartışma yapmak istemez. 2000 yılında DiCaprio, 2005 yılına kadar çıktığı Brezilyalı model Gisele Bündchen ile tanıştı. 2005-2011 yılları arasında İsrailli model Bar Refaeli ile romantik olarak ilgilendi ve bu süre zarfında İsrail cumhurbaşkanı Şimon Peres ile bir araya geldi. Özel hayatı oldukça renkli ve çalkantılı olan oyuncu 2005 yılında, model Aretha Wilson bir Hollywood partisinde kırılmış bir şişeyle ona çarptığında DiCaprio'nun yüzü ciddi şekilde yaralandı. Aretha Wilson suçlu olduğunu söyledi ve 2010 yılında iki yıl hapse mahkûm edildi.

DiCaprio, Temmuz 2013'ten Aralık 2014'e ve daha sonra 2017'de Alman modeli Toni Garrn'la ilişki yaşadı.

EVLERİ

DiCaprio, Los Angeles'ta bir ev ve Battery Park City'de bir daireye sahiptir. 2009 yılında Belize anakarasından Blackadore Caye adında bir ada satın aldı - çevre dostu bir tatil köyü açmak istedi. 2014 yılında yüzyılın ortalarında tasarlanan orijinal Dinah Shore konutunu satın aldı ve bir süre burada konakladı.

POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ

2004 başkanlık seçimleri sırasında DiCaprio kampanya yürüttü ve John Kerry'nin başkanlık teklifine bağışta bulunduğunu açıkladı. 2008 seçimlerinde Barack Obama'nın başkanlık kampanyasına 2.300 dolar verdi DiCaprio 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekledi. Wall Street'in kurucusu Red Granite Pictures'ın para aklama skandalına karıştığı Haziran 2017'de DiCaprio, üretim şirketindeki iş ortaklarından aldığı hediyeleri ABD hükümetine teslim etti ve aklandı. ,