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ABD: İran limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankeri etkisiz hale getirildi

ABD: İran limanına doğru seyreden yüksüz petrol tankeri etkisiz hale getirildi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Basra Körfezi'nde İran'ın Hark Adası'na doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerini füze ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı 'M/T Lexie' petrol tankerine abluka tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi. Tankerdeki mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği belirtilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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