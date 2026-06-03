Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif

Galatasaray, A Milli Takım formasıyla dikkat çeken genç yıldız Can Uzun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürüldü.

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun'a çevirdi. Kuzey Makedonya ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çeken ve karşılaşmayı gol ve asistle tamamlayan 20 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN TAM NOT ALDI

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun'un, Teknik Direktör Okan Buruk'un özel olarak istediği isimlerden biri olduğu belirtildi. Yönetimin, genç oyuncunun transferi için girişimlere başladığı ifade edildi.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı da gol sevinci yaşayan Can Uzun için sarı-kırmızılıların önemli bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. İddialara göre Galatasaray, bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladı.

FRANKFURT PAZARLIK MASASINDA

Alman temsilcisinin ilk etapta 60 milyon euro talep ettiği, ancak görüşmeler ilerledikçe beklentisini 50 milyon euro seviyelerine çektiği belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY FORMÜLÜ

Galatasaray'ın transferi sonuçlandırmak adına sonraki satıştan pay maddesini de içeren bir teklif sunduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu formülün Frankfurt tarafından kabul edilmesini beklediği kaydedildi.

YERLİ KURALI TRANSFERİ DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı yeni yabancı oyuncu kuralları nedeniyle yerli futbolcuların değeri artarken, Galatasaray'ın hem 10 numara hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Can Uzun'u kadrosuna katmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüğü belirtildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Frankfurt'un Nürnberg'den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği genç futbolcu, geride kalan sezonda 28 maçta görev yaptı. Can Uzun, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak Avrupa'nın dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer aldı.