Lenovo Legion AnTuTu Testlerinde Görüntülendi! Lenovo, oyuncu odaklı yeni akıllı telefon modelini AnTuTu testlerinde sergiledi. Lenovo'nun yüksek özelliklere sahip modeli Lenovo Legion, AnTuTu testlerine L79031 model numarası ile katıldı.

Lenovo, oyuncu odaklı yeni akıllı telefon modelini AnTuTu testlerinde sergiledi. Lenovo'nun yüksek özelliklere sahip modeli Lenovo Legion, AnTuTu testlerine L79031 model numarası ile katıldı. Testlerde cihazın FullHD + 144Hz bir ekran ile geleceği ortaya çıktı. Gelin cihazın özelliklerine yakından bakalım.

Lenovo Legion AnTuTu Sonuçları Görüldü

Bu ay tanıtılması beklenen Lenovo Legion, gücünü Snapdragon 865 Plus işlemcisinden alıyor. Grafiksel anlamda gücünü Adreno 650 GPU'sundan alan Lenovo Legion, 16GB LPDDR5 RAM'e sahip. Tüm bu özelliklerin birleşimi ile işlemci testinden 187.401 puan alan Lenovo Legion, GPU testinden 246.980 puan almayı başarıyor.

Depolama olarak 512GB gibi bir alan sunan Lenovo Legion, UFS 3.1 teknolojisini kullanıyor. Bu sayede bellek testinden 114.314 puan alarak ayrılan Lenovo Legion, üzerinde 1080x2340 çözünürlüklü bir ekran taşıyor. 144Hz yenileme hızın sahip olan bu ekran, AnTuTu'dan 100.176 puan almayı başarıyor.

Cihazın diğer bilinen özellikleri arasında 90W hızlı şarj desteği, 4000mAh'lik bataryası, 64MP + 16MP arka kamerası, 20MP ön kamerası ve Android 10 işletim sistemi var. Bakalım Legion'ın fiyatı ne kadar olacak.

Kaynak: Tamindir