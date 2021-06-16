Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
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Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu

Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8 yıl önce kanseri yenen kadın E.Ö.'nün (45) sağ kolundaki lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu.

BİLECİK Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8 yıl önce kanseri yenen kadın E.Ö.'nün (45) sağ kolundaki lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu. Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, lenfödemin hastalığının çaresiz bir hastalık olmadığını ifade ederek, "Günümüzde mikrocerrahi ve süper mikrocerrahinin gelişmesi ile beraber bu ameliyatları yapabilmemiz mümkün" dedi.

Bilecik'te oturan E.Ö. yaklaşık 8 yıl önce meme kanserini yendi. Aradan geçen zamanda kolunda şişlik ve ağrı hissetmeye başlayan E.Ö., Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde yapılan incelemede sağ kolda 'lenfödem' adı verilen lenf sıvısının anormal şekilde birikmesiyle oluşan ödem tespit edilerek ameliyata alındı. Uzm. Dr. Cem Yıldırım ve ekibince yaklaşık 1 saat süren operasyonda şişlik olan sağ koldaki lenf damarları toplardamarlarla birleştirildi. Süpermikrocerrahi yöntemle de dikildi. Bu sayede kan akışı daha sağlıklı hale getirilirken, şişliğin de önüne geçildi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, lenfödemin halk arasında çaresi olmayan bir hastalık olarak görüldüğünü kaydederek "Günümüzde mikro cerrahi ve süpermikro cerrahinin gelişmesi ile beraber bu ameliyatları (Lenfatikovenuler Anastomoz) yapabilmemiz mümkün. Hastanemizde de bugün bu ameliyatı yaptık. Kolun üst seviyesinden lenf damarlarını toplardamarlara mikroskop altında çok ince dikişler kullanarak birleştirdik. Hastamızı bundan sonra bir fizik tedavi süreci izleyecek. İnşallah sağlığına kavuşacak. Türk plastik cerrahları olarak gerçekten dünyada iyi bir seviyedeyiz. Burada yaptığımız ameliyatlar, dünyanın birçok büyük merkezlerinde de yapılıyor. Bu yaptığımız ameliyatları da yurtdışındaki meslektaşlarımız ile de sıkı sık paylaşıyoruz. Bu ameliyat Bilecik'te ilk defa yapıldı" dedi.

Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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