Leke sezon finali (9. son bölüm izle): Cem gerçeği öğrendi!

Leke 9. son bölümü Kanal D tarafından yayınlandı. Leke sezon finalinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Leke 9. son bölümüyle sezon finali yaparken şimdilik ekranlara veda etti. Leke 9. son bölümde Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs'la yüzleşti. Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin'in kendilerini ihbar etmelerinden korktuğu için kaçmaya kalkıştılar. Peki Leke 9. son bölümde başka neler yaşandı?

LEKE SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Leke 9. son bölümde Yasemin ve Şirin; Meto'dan, Birkan'ın, Serpil'in kardeşi olduğunu öğrendi. Hayatları tehlikede olan Yasemin ve Şirin'e Meto yardım etti. Cem, Yasemin'den ayrılmanın verdiği üzüntüyle Belkıs'la yüzleşti. Cem'in, Belkıs'a yaptığı itiraf şok etkisi oluşturdu. Köşeye iyice sıkışan Serpil ve Birkan, Yasemin ve Şirin'in kendilerini ihbar etmelerinden korktu. Yolun sonuna yaklaşan iki kardeş gözlerini iyice kararttı. Sevgi Evi'ne ulaşan Vakıf çalışanı, Murat'ı ameliyat ettirmek istediklerini söyledi. Aldığı haberle çok mutlu olan Yasemin, Murat'ın ameliyat gününü beklerken vakfın arkasında Cem'in olduğunu öğrendi. Yasemin, Şirin ve Meto, Hakan Müdür'e her şeyi anlatmaya gitti. O sırada Yasemin'in çalan telefonu tüm olayların seyrini değiştirdi. Leke yeni sezonda neler yaşanacağı ise seyircilerin kafasında soru işareti oluşturdu.