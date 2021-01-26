Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye başladı
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Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye başladı

26.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:23
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye tarafından yaptırılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına hizmet vermeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye tarafından yaptırılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına hizmet vermeye başladı.

Başkent Lefkoşa'daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bulunduğu alan içerisinde inşa edilen ve bir süredir hizmet veren Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Sorumlusu Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki Kovid-19 hastalarını Lefkoşa Acil Durum Hastanesine nakletmeye başladıklarını kaydetti.

Oygar, "1 servis ve yoğun bakımdaki 6 hastamızı dün gece buradaki bir servise naklettik. Bugün de Ateş Polikliniğini nakletmeye başladık. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde de geriye kalan servisleri nakledip, bütün pandemi ve karantina hastalarını buraya nakletmeyi planlamaktayız." dedi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin 100 yatak kapasitesi olduğunu belirten Oygar, hastanede 6 ameliyathane ve 24 yataklı yoğun bakım servisinin bulunduğunu ifade etti.

Oygar, "Hastanede ultrason, MR ve radyoloji ünitesi tam teşekküllü olarak bulunmaktadır. Bunu dışında endoskopi ve acil triyaj girişi gibi diğer hizmetleri verecek birimler de var." diye konuştu.

Salgın sonrasında da kullanılacak

Salgın sonrasında da Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin Sağlık Bakanlığının oluşturacağı plan çerçevesinde hizmet vereceğini belirten Oygar, bunun KKTC sağlık altyapısı bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışı 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.

Hastane içerisindeki PCR test merkezi, ekimden bu yana KKTC halkına hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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