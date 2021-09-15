League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları yayınlandı - Haberler
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League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları yayınlandı

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League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları yayınlandı

Oyunun yeni güncellemesi oyuncular ile buluştu.

League Of Legends dünyasını mobil platformlara taşıyan League of Legends: Wild Rift için güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. 15 Eylül Çarşamba günü gelen 2.4C güncellemesi ile oyuna yeni kostümler ve aksesuarlar eklenmesi ile birlikte şampiyon ve oynanışta da değişiklikler yapıldı. Şimdi hızlıca League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları detaylarına geçiş yapalım.

League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları

Yeni Kostümler

Vahşi Batılı Lucian ve Vahşi Batılı Senna kostümleri 23 Eylül Perşembe günü saat 03.01'de oyuna ekleniyor.

Yeni Aksesuarlar

Oyuncular "Bu Kasaba İkimize Dar" süsünü ve başka birçok ifadeyi çeşitli yollardan kazanabilir veya alabilirler.

Şampiyon Değişiklikleri

Lucian

Can: 570 › 610

Amansız Takip

Bekleme Süresi: 23/20/17/14 sn. › 22/19/16/13 sn.

Rammus

Güç Topu

Hasar: 105/150/195/240 › 110/140/170/200

Tortop

Pasif Hasarının Zırh Oranı: %10 ›%8

Aktif Hasarın Zırh Oranı: %15 › %12

Canavar Hasarı İlavesi: %150 › %175

Rengar

Taban Özellikler

Zırh: 45 ›40

Saldırı Gücü: 70 › 64

Sona

Cesaret İlahisi

Aktif Hasarı: 40/80/120/160 ›40/75/110/145

Aktifin YG Oranı: %50 › %40

Harenin Takım Arkadaşlarına Sağladığı İlave Hasarın YG Oranı: %30 › %20

Kreşendo

Bekleme Süresi: 90/75/50 sn. › 100/80/60 sn.

Teemo

Taban Özellikler

Can Yenilenmesi: 7,5 ›6

Seviye Başına Can: 115 › 105

(15. Seviyede Can: 2180 › 2040)

Zırh: 35 › 30

Seviye Başına Zırh: 4,3 › 3,9

(15. Seviyede Zırh: 96 › 85)

Oynanış Değişiklikleri

Eşyalar

Zeke'nin Ahengi

Toplam Bedel: 2800 Altın ›2700 Altın (Birleştirme Bedeli: 900 Altın › 800 Altın)

Buzateş Akdi'nin Yavaşlatması: %40 › %50

Buzateş Akdi'nin Saniye Başına Hasarı: 40 › 60

Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu

16 Eylül - 22 Eylül arası

Corki, Galio, Leona, Pantheon, Rammus, Sona, Tryndamere, Vayne, Xin Zhao, Zed

23 Eylül - 30 Eylül arası

Akshan, Brand, Lulu, Malphite, Nunu & Willump, Olaf, Soraka, Twisted Fate, Varus, Wukong

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Haber: League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları yayınlandı - Haberler
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