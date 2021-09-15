League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları yayınlandı
Oyunun yeni güncellemesi oyuncular ile buluştu.
League Of Legends dünyasını mobil platformlara taşıyan League of Legends: Wild Rift için güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. 15 Eylül Çarşamba günü gelen 2.4C güncellemesi ile oyuna yeni kostümler ve aksesuarlar eklenmesi ile birlikte şampiyon ve oynanışta da değişiklikler yapıldı. Şimdi hızlıca League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları detaylarına geçiş yapalım.
League of Legends: Wild Rift 2.4C Yama Notları
Yeni Kostümler
Vahşi Batılı Lucian ve Vahşi Batılı Senna kostümleri 23 Eylül Perşembe günü saat 03.01'de oyuna ekleniyor.
Yeni Aksesuarlar
Oyuncular "Bu Kasaba İkimize Dar" süsünü ve başka birçok ifadeyi çeşitli yollardan kazanabilir veya alabilirler.
Şampiyon Değişiklikleri
Lucian
Can: 570 › 610
Amansız Takip
Bekleme Süresi: 23/20/17/14 sn. › 22/19/16/13 sn.
Rammus
Güç Topu
Hasar: 105/150/195/240 › 110/140/170/200
Tortop
Pasif Hasarının Zırh Oranı: %10 ›%8
Aktif Hasarın Zırh Oranı: %15 › %12
Canavar Hasarı İlavesi: %150 › %175
Rengar
Taban Özellikler
Zırh: 45 ›40
Saldırı Gücü: 70 › 64
Sona
Cesaret İlahisi
Aktif Hasarı: 40/80/120/160 ›40/75/110/145
Aktifin YG Oranı: %50 › %40
Harenin Takım Arkadaşlarına Sağladığı İlave Hasarın YG Oranı: %30 › %20
Kreşendo
Bekleme Süresi: 90/75/50 sn. › 100/80/60 sn.
Teemo
Taban Özellikler
Can Yenilenmesi: 7,5 ›6
Seviye Başına Can: 115 › 105
(15. Seviyede Can: 2180 › 2040)
Zırh: 35 › 30
Seviye Başına Zırh: 4,3 › 3,9
(15. Seviyede Zırh: 96 › 85)
Oynanış Değişiklikleri
Eşyalar
Zeke'nin Ahengi
Toplam Bedel: 2800 Altın ›2700 Altın (Birleştirme Bedeli: 900 Altın › 800 Altın)
Buzateş Akdi'nin Yavaşlatması: %40 › %50
Buzateş Akdi'nin Saniye Başına Hasarı: 40 › 60
Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu
16 Eylül - 22 Eylül arası
Corki, Galio, Leona, Pantheon, Rammus, Sona, Tryndamere, Vayne, Xin Zhao, Zed
23 Eylül - 30 Eylül arası
Akshan, Brand, Lulu, Malphite, Nunu & Willump, Olaf, Soraka, Twisted Fate, Varus, Wukong
İlginizi Çekebilir Açıklaması