League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası İzlanda'da gerçekleşebilir!

Heyecanla beklediğimiz 2021 Dünya Şampiyonası İzlanda'da oynanabilir!

Geçtiğimiz günlerde 2021 Dünya Şampiyonası'nın, Çin'den Avrupa'ya taşındığı açıklanmıştı. 'un haberine göre de artık yeri de kesinleşti. Bu yılki etkinlik İzlanda'da gerçekleştirilecek!

Geçen hafta John Needham, geçtiğimiz yıla göre Çin'in yurt dışından gelen insanlara karşı izlediği politikatının daha katılaştığı gerekçesi ile 2021 Dünya Şampiyonası'nın Avrupa'ya taşınacağını açıklamıştı. Bu protokol katılaşmasında da en büyük etkenin delta varyantı olduğu söyleniyordu.

Bu açıklamada Riot Games herhangi bir ülke detayı vermemişti. Sadece Avrupa'ya taşındığını açıklamıştı. Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre de etkinliğe ev sahipliği yapacak ülke İzlanda oldu. Bu yıl MSI da aynı ülkede gerçekleşmişti.

Hali hazırda Riot bizlere tamamen güvenli bir uluslararası etkinlik yapabildiğini burada kanıtlamıştı. Açıklamalara göre 2020 Dünya Şampiyonası'nda ve MSI'da herhangi bir kişi virüse maruz kalmadı. Fakat geçtiğimiz etkinliklerde bir balon sistemi uygulanmış; oyuncular, koçlar ve tüm Riot ekibi tamamen izole bir şekilde etkinliği tamamlamıştı.

Ayrıca yine aynı kaynaktan gelen habere göre Riot Games bu hafta 2021 Dünya Şampiyonası ile ilgili daha fazla detay açıklayacağını da doğruladı!

Kaynak: Playerbros