League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı!

League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı! Sorakanın ultisi artık ağır yara etkilerini kaldıracak.

League of Legends'in önümüzdeki yamada gelecek olan değişikliklerin önizlemesi oyunun baş oyun tasarımcısı Jeevun Sidhu tarafından .

Eşya ve Rün Güçlendirmeleri

Yırtıcı Rünü

Umbra Kılıcı

Şampiyon Zayıflatmaları

Aphelios

Ashe

Jayce

Kalista

Lee Sin

Renekton

Thresh

Trundle (destek)

Varus

Şampiyon Güçlendirmeleri

Dr. Mundo

Draven

Fizz

Gangplank

Jinx

Kai'sa

Karma

Kog'Maw (Yetenek Gücü)

Lillia (Orman)

Miss Fortune

Morgana

Qiyana (Orman)

Rumble

Singed

Soraka

Taliyah

Talon (Orman)

Twitch

Urgot

Yone

Yuumi

Zed (Orman)

Zoe

Ayrıca oyunun baş tasarımcısı Jeevun Sidhu, bu yamanın Worlds öncesi gelecek yamadan önceki son yama olduğunu söyledi. Yani bu yama (11.18) ve 11.19 yaması Worlds turnuvasının oynanacağı yama olacak. Sidhu şu anlık sadece Soraka ve Mundo'nun detaylarını paylaştı.

Soraka

Ulti yeteneği

Verilen can miktarı 100/135/170/205/240>>> 100/130/160/190/220

[YENİ] Can verdiği takım arkadaşlarının üzerindeki ağır yara etkilerini can vermeden önce kaldırır.

Dr. Mundo

Ulti yeteneği

%20 eksik can miktarını doldurur.>>> Eksik can miktarının %15/20/25 kadarını bonus olarak can doldurur.

Maksimum can miktarının %20/45/70 kadarını 10 saniye içerisinde doldurur>>> Maksimum can miktarının %20/40/60 kadarını 10 saniye içinde doldurur.

Kaynak: Playerbros