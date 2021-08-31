League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı!
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League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı!

League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends 11.18 yama önizlemesi paylaşıldı! Sorakanın ultisi artık ağır yara etkilerini kaldıracak.

League of Legends'in önümüzdeki yamada gelecek olan değişikliklerin önizlemesi oyunun baş oyun tasarımcısı Jeevun Sidhu tarafından .

Eşya ve Rün Güçlendirmeleri

  • Yırtıcı Rünü
  • Umbra Kılıcı

Şampiyon Zayıflatmaları

  • Aphelios
  • Ashe
  • Jayce
  • Kalista
  • Lee Sin
  • Renekton
  • Thresh
  • Trundle (destek)
  • Varus

Şampiyon Güçlendirmeleri

  • Dr. Mundo
  • Draven
  • Fizz
  • Gangplank
  • Jinx
  • Kai'sa
  • Karma
  • Kog'Maw (Yetenek Gücü)
  • Lillia (Orman)
  • Miss Fortune
  • Morgana
  • Qiyana (Orman)
  • Rumble
  • Singed
  • Soraka
  • Taliyah
  • Talon (Orman)
  • Twitch
  • Urgot
  • Yone
  • Yuumi
  • Zed (Orman)
  • Zoe

Ayrıca oyunun baş tasarımcısı Jeevun Sidhu, bu yamanın Worlds öncesi gelecek yamadan önceki son yama olduğunu söyledi. Yani bu yama (11.18) ve 11.19 yaması Worlds turnuvasının oynanacağı yama olacak. Sidhu şu anlık sadece Soraka ve Mundo'nun detaylarını paylaştı.

Soraka

Ulti yeteneği

  • Verilen can miktarı 100/135/170/205/240>>> 100/130/160/190/220
  • [YENİ] Can verdiği takım arkadaşlarının üzerindeki ağır yara etkilerini can vermeden önce kaldırır.

Dr. Mundo

Ulti yeteneği

  • %20 eksik can miktarını doldurur.>>> Eksik can miktarının %15/20/25 kadarını bonus olarak can doldurur.
  • Maksimum can miktarının %20/45/70 kadarını 10 saniye içerisinde doldurur>>> Maksimum can miktarının %20/40/60 kadarını 10 saniye içinde doldurur.

Kaynak: Playerbros

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