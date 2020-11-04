Le Point dergisi hangi ülkenin? Le Point dergisi ne zaman kuruldu?
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Le Point dergisi hangi ülkenin? Le Point dergisi ne zaman kuruldu?

04.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:01
Le Point dergisi hangi ülkenin? Le Point dergisi ne zaman kuruldu?

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LE POİNT DERGİSİ HANGİ ÜLKENİN?

Le Point, Paris, Fransa'da yayınlanan bir haftalık Fransız siyasi ve haber dergisidir.Şirket: Artemis S.A

İlk Sayı: 1 Eylül 1972

Tiraj: 417.062 (2013)

Ülke: Fransa

2001'de Le Point'in tirajı 303.000'dü.

2007-2008 döneminde tirajı 419.000 kopya oldu.

2009'da derginin tirajı 435.000

2011'de tirajı 428.114 kopya oldu.

Derginin 2013 tirajı 417.062 adettir.

Le Point Eylül 1972 yılında kurulmuştur.

1997'de dergi, milyarder işadamı François Pinault'un kurduğu ve sahibi olduğu Fransız bir yatırım grubu olan şu anki sahibi Artémis tarafından satın alındı . 2001 yılında Le Point'in logosu ve düzeni değiştirildi.

Le Point, herhangi bir siyasi bağlantısı olmayan muhafazakar , merkez-sağ bir duruşa sahiptir.

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