LCS Yaz Mevsimi yarı final mücadelesinde 100 Thieves, Team Liquid'e mağlup oldu
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LCS Yaz Mevsimi yarı final mücadelesinde 100 Thieves, Team Liquid'e mağlup oldu

LCS Yaz Mevsimi yarı final mücadelesinde 100 Thieves, Team Liquid'e mağlup oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz Closer'lı 100 Thieves'in LCS finaline yükselmek için bir şansı daha olacak

LCS 2021 Yaz Mevsimi kazananlar grubu yarı final mücadelesi beş maçlık seri ile tamamlandı. Temsilcimiz Closer'lı 100 Thieves karşısında 3-2 galip gelen Team Liquid LCS'de finale yükselen ilk takım oldu. Mevsim finallerinde gösterdikleri olağanüstü performansla Team Liquid ekibi şampiyonluğun bir numaralı favorisi gibi gözüküyor.

Team Liquid şampiyonluğa yürüyor

Önce ardından TSM'i 3-1 yenerek yarı finalde 100T'in rakibi olan Team Liquid'in normal sezonu bilerek vites arttırmadan geçirdiği kanıtlanmış oldu. Sezon sonunda en büyük iki favori olarak sıralamada birinci ve ikinci sırayı paylaşan TSM ve 100 Thieves'i üst üste mağlup etmeleri play-off'lara ne kadar iyi hazırlandıklarının göstergesi.

100 Thieves'in bir şansı daha olacak

Kaybedenler grubuna düşen 100T ekibinin LCS finaline yükselmek için henüz şansı bitmiş değil. Bugün oynanacak TSM vs Cloud9 serisinin galibi 100 Thieves'in rakibi olacak. Her iki takımı da mağlup edebilecek kapasitede olan 100T, Closer'ın önderliğinde kulüp tarihinde ilk kez yaz mevsimi finalinde mücadele edebilir. Dün gece oynanan serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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