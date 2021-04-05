LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde!

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde!

LCS 2021 Mid-Season Showdown turnuvasında TSM ekibi 100 Thieves karşısında 3-1 kazanarak yarı finale çıkma hakkı kazandı. TSM'in yarı finalde rakibi Team Liquid oldu. 100 Thieves ise turnuvaya böylelikle veda etmiş oldu.

LCS 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff aşamasında dün gece C9'ın TL'i 3-1 geçerek finale çıkmasının ardından LCS'de gözler TL'in rakibinin belli olacağı 100T vs. TSM serisine çevrilmişti. Gönlümüzün Closer'ın takımı 100 Thieves'in yanında olduğu 100T vs. TSM serisi TSİ 23.00'de başladı.

Seri öncesinde normal sezonda iki maçta da ezici bir şekilde 100 Thieves'i mağlup eden TSM ekibi rakibine kıyasla birkaç adım önde favori konumundaydı.

TSM ekibi 100 Thieves'i 3-1'lik bir skorla yenmeyi başardı. Böylelikle 100 Thieves ekibi için LCS 2021 Bahar Mevsimi sona ererken TSM, Mid-Season Showdown turnuvasında yarı finalde Team Liquid'in rakibi oldu. TSM ile Team Liquid arasındaki yarı final karşılaşması 10 Nisan TSİ 23.00'de başlayacak. Kazanan taraf 11 Nisan TSİ 23.00'de Mid-Season Showdown finalinde Cloud9 ile oynama hakkı kazanacak.

Mid-Season Showdown turnuvasının kazanan takımı LCS 2021 Bahar Mevsimi şampiyonu olacak ve MSI 2021'de Kuzey Amerika'yı temsil etme hakkı kazanacak. Mid-Season Showdown müsabakalarını canlı olarak ,  veya  takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak Can "Closer" Çelik'e bizlere yaşattırdığı bu gurur için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Yaz Mevsimi'nde daha güçlü bir şekilde geri gelerek bu sefer hak ettiği LCS kupasını kaldırmayı başarır.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: LCS 2021 Mid-Season Showdown'da TL'in Rakibi Belli Oldu! TSM Yarı Finalde! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 04:29:37. #1.16#
title